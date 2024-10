Pogba: “Pronto a tagliarmi lo stipendio per giocare nella Juve. Parlerò con Motta”

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul suo futuro, annunciando come sia pronto a tagliarsi lo stipendio pur di giocare con i bianconeri.

Queste le sue parole: “L’amore dei tifosi non è mai mancato. Con i tesserati della Juve non potevo avere contatti per questioni legali. Tanti compagni del passato e attuali mi hanno sempre sostenuto. Cuadrado mi chiamava ogni due giorni e mi faceva sempre ridere. Dybala mi ha mandato molti messaggi. E poi Vlahovic, McKennie, Weah, Kean… Non me ne aspettavo così tanti, anche perché ognuno di noi ha i propri problemi nella vita quotidiana”.