Paul Pogba e la Juve: storia di un grande inseguimento, nella speranza di poter celebrare con i fatti (presto in campo) il grande colpo a parametro zero della scorsa estate. Oggi il Polpo si è unito al gruppo, anche se parzialmente, ha corso e ha calciato. È già una buona notizia, quella che tutti i tifosi bianconeri attendevano, in attesa di ulteriori progressi per una totale disponibilità.

Foto: Instagram Pogba