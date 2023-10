Pogba, ore decisive. Si attende l’esito delle controanalisi. Gli scenari

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese della Juventus, ieri ha effettuato le controanalisi, dopo che era stato sospeso dall’11 settembre, in via cautelare, dal Tribunale Antidoping per la positività al testosterone riscontrata nel controllo della gara di Udine. Il campione del Mondo 2018, saprà se la seconda verifica confermerà o ribalterà la situazione. L’esito è atteso per la giornata di oggi o al massimo, dovesse slittare, per l’inizio della prossima.

Ci sono possibili scenari, come raccontato, sulla vicenda. Se la positività verrà confermata, Pogba avrà una settimana di tempo per trasmettere delle memorie difensive o chiedere anche di essere interrogato. La Procura antidoping, invece, si ritroverebbe davanti a tre possibili scenari al termine della fase istruttoria. Infatti, la Procura potrà chiedere l’archiviazione, oppure optare per il patteggiamento con una proposta inferiore ai quattro anni di squalifica. Pogba potrebbe essere anche sottoposto ad un deferimento e un processo sportivo davanti al Tribunale Nazionale Antidoping. E in questo caso ci sarebbe un nuovo capitolo della storia con una nuova data da fissare.

Foto: Instagram Pogba