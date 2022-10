Il calvario di Paul Pogba continua. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il centrocampista francese ha riportato un problema alla coscia che lo fermerà per almeno 10 giorni e che mette seriamente a rischio la partecipazione al prossimo Mondiale. Come se non fosse bastato il recente calvario, un’altra brutta notizia per Pogba e per i bianconeri. La Juve lo rivedrà in campo nel 2023.

Foto: twitter Juve