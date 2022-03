Pogba: “Non ho deciso nulla sul mio futuro. Posso farlo domani o a giugno. Voglio però vincere trofei”

Paul Pogba è tornato a parlare del suo futuro dal ritiro della nazionale francese. Queste le sue parole a Telefoot 1: “Non è deciso nulla sul mio futuro, niente è già stabilito. Posso decidere domani, come posso decidere a mercato aperto. Per ora voglio finire bene la stagione. Io voglio vincere titoli, voglio giocare per qualcosa, perché sia quest’anno che negli ultimi anni non abbiamo vinto un titolo. Questo è ciò che è triste, alla fine”.

FOTO: Twitter Uefa