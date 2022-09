Paul Pogba e un tormento che continua. La terapia conservativa, che aveva scelto per i per i problemi al ginocchio destro, non ha dato i risultati sperati. Il francese dovrà operarsi per l’asportazione in artroscopia del pezzo di menisco lesionato (ne avrà per un periodo da un mese e mezzo a due). Più tardi la comunicazione ufficiale della Juve.

Foto: Twitter Juventus