Pogba-Nizza, il presidente Maurice smorza gli entusiasmi: “Troppa concorrenza, non possiamo permettercelo”

Il futuro di Pogba è ancora tutto da scrivere. Dopo aver ufficializzato la separazione con la Juventus, le voci su un suo possibile approdo in Francia sono state tantissime. A partire dal Marsiglia, ma anche per il possibile trasferimento al Nizza, il cui presidente Florian Maurice ha però smorzato gli entusiasmi della piazza in un’intervista a L’Equipe, con un messaggio piuttosto chiaro.

“Non credo che abbiamo la possibilità di portare Paul Pogba al Nizza. Penso che ci saranno tanti club che lo guarderanno, anche se non gioca da molto tempo. Ci sarà una concorrenza enorme, non potremo combattere. È un top player, quello che gli è successo è stato doloroso per lui. Ma è un top player. Nella nostra squadra ci farebbe bene, ma non credo che abbiamo la possibilità di portarlo al Nizza”.

Foto: X Juventus