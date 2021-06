Pogba: “Morso Rudiger? Ora è tutto finito, non voglio che venga punito”

Ieri sera, durante la sfida Francia-Germania, le telecamere hanno sorpreso Antonio Rudiger che mordicchiava la schiena di Paul Pogba durante una marcatura stretta. Nel posto partita, il centrocampista della Nazionale francese si è soffermato su questo episodio. “Siamo amici, non è successo nulla di grave. Penso che tu abbia visto il filmato in TV, è finita, è una cosa del passato, non sto chiedendo cartellini gialli o rossi per tali azioni. Penso che mi abbia morso un po’. Ci conosciamo da molto tempo. L’ho sentito, l’ho detto all’arbitro, lui prende le decisioni e ha preso la decisione. Non ha ricevuto una scatola e penso che sia meglio così. Non voglio che venga bandito per questo. Ci siamo baciati alla fine della partita e basta”.

FOTO: Twitter Pogba