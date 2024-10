Pogba: “Mi è stato restituito quello che mi era stato tolto. Futuro? Ho un contratto con la Juve, penso a quello”

Nuove dichiarazioni di Paul Pogba, centrocampista francese, tesserato della Juventus, che ha visto ridursi la squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi e quindi da marzo 2025 potrebbe tornare a giocare.

Pogba, all’‘Équipe ha parlato della riduzione della squalifica e del suo futuro: “È come se mi fosse stata data un’altra possibilità, mi è stato restituito qualcosa che mi era stato tolto. È una nuova prospettiva di vita. Marzo è domani, arriverà velocemente. E’ qualcosa che non vedo l’ora di fare. Evra mi vuole proporre all’OM? La prendo a ridere perché è lo zio Pat, lo ha detto scherzando. Sono ancora sotto contratto quindi non è credibile. La possibilità di venire a giocare in Ligue 1? Sono in un club, sto solo pensando a tornare e ad uscire da questa situazione. Certo, non si sa cosa ci riserverà il domani, quindi mai dire mai”.