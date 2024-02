Pogba: “Mai assunto sostanze che violassero le norme antidoping. Farò sicuramente ricorso contro la squalifica”

Dopo essere stato informato del provvedimento del Tribunale Nazionale Antidoping, che lo squalificava dai campi da gioco per quattro anni, il centrocampista della Juventus Paul Pogba ha deciso di pubblicare una nota ufficiale attraverso i suoi canali social, per commentare la vicenda che lo vede coinvolto: “Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia sbagliato. Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da professionista mi è stato portato via. Quando sarò libero dalle restrizioni legali chiarirò l’intera vicenda, ma non ho mai assunto consapevolmente o deliberatamente alcun integratore che violi le norme antidoping. Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato i calciatori e i tifosi di nessuna delle squadre con cui ho giocato o che ho affrontato. In conseguenza della decisione annunciata oggi presenterò ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.”

Foto: Twitter Juventus