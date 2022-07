Pogba: “Tornare era più di un sogno. L’obiettivo è vincere lo scudetto”

Paul Pogba ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione della Juventus: “Mi siete mancati tanto – ha aperto così il francese – Sono molto contento di tornare qui a casa. Per me questo è un sogno. Non sento pressione, ho avuto degli anni bellissimi qui e sono fiducioso sul futuro. Ho parlato molto con mister Allegri quando ero a Manchester. Era giusto tornare con lui alla guida della Juventus. Credo al destino e non ho rimpianti per le scelte fatte in passato. Sono cresciuto in questi anni e diventato un uomo. Il presente dice che sono alla Juve ed ora sono felice. Obiettivi? Voglio aiutare la squadra a vincere con le mie qualità e la mentalità di fare sempre meglio. Bisogna dare tutto per i compagni, la società e se stessi. L’obiettivo è lo scudetto, l’anno scorso non abbiamo vinto nulla e dobbiamo tornare ad alzare un trofeo. La Champions League ad oggi è un sogno. Non ho parlato con lui della maglia numero 10. Siamo molto amici ed eravamo in vacanza senza parlare di nulla”

Foto: Twitter Juventus