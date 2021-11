Pogba, l’esito degli esami: strappo al quadricipite. Ne avrà per almeno due mesi

Grana per il Manchester United e per la Francia che dovranno fare a meno del centrocampista Paul Pogba, che si è fatto male ieri nel corso dell’allenamento con la Nazionale.

Il calciatore ha effettuato prontamente una serie di esami che hanno rivelato uno strappo al quadricipite della gamba destra. Secondo l’Equipe, il centrocampista del Manchester United dovrebbe essere indisponibile per almeno otto settimane, ovvero circa due mesi.

Una grave perdita per Solskjaer, in un momento delicato per lo United mentre Deschamps in Nazionale ha convocato Veretout della Roma.

Foto: Twitter Euro 2020