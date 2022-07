Pogba, le reazioni dalla Francia: “La Juve vuole che si operi, ma così addio Mondiale”

Ore di ansia in casa Juve e non solo, per l’infortunio capitato a Paul Pogba. L’infortunio al menisco è più grave del previsto e il campione del Mondo in carica potrebbe saltare più dei due mesi sperati e quindi anche il poter difendere il titolo iridato con la Francia in Qatar.

Come riporta Footmercato, potrebbe nascere un braccio di ferro tra la Juventus e la Nazionale francese. La Juventus, infatti, vuole che il giocatore venga operato, costringendolo a rinunciare al Mondiale, ma per averlo a disposizione in perfette condizioni da gennaio. Una decisione che alla Federazione francese, visto che il polpo salterà la kermesse iridata, non farà sicuramente piacere ma che potrebbe garantire un prosieguo di carriera meno tormentato al giocatore.

Lo stesso Pogba vorrebbe stringere i denti ora, tamponare fino al Mondiale e poi operarsi, ma così salterebbe tanti mesi con la Juve. Insomma, saranno giorni importanti per capire la decisione del francese.

Foto: twitter Juve