Pogba: “La Juve è tutto per me. Voglio riportare lo scudetto a casa”

Intervenuto sul canale Twitch ufficiale della Juventus, Paul Pogba ha rilasciato le prime dichiarazioni da bianconero: “Questa maglia è tutto per me. La Juve mi ha dato l’opportunità di essere Pogba. Questa maglia e questa squadra sono tutto e io voglio ridare questa gioia che mi hanno dato e il rispetto per la maglia. E anche vincere qualche trofeo. Perché questa maglia e questa squadra merita solo di vincere ed essere prima. Ragazzi it’s time. Sono tornato sono molto contento e sono molto felice. Sarò ancora più felice quando riporteremo lo scudetto a casa. E speriamo altri trofei tutti insieme. Forza Juve e fino alla fine. Siamo insieme”.

Foto: Instagram Pogba