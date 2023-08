Pogba: “Ho solo 30 anni, sto bene fisicamente e voglio tornare alla grande. Ho fame come ai primi tempi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Paul Pogba ha così parlato dopo il ritorno in campo nel pari della Juventus contro il Bologna. “Sono molto contento di tornare in campo e fare la cosa che amo, sono qui per aiutare la squadra. Sono contento però un po’ deluso del risultato di oggi, potevamo fare tre punti oggi. La cosa buona è che non abbiamo perso, dobbiamo imparare di più ma prendiamo questo punto e lavoriamo per la prossima partita”.

Poi ha proseguito parlando di ciò che ha chiesto Massimiliano Allegri alla squadra durante l’intervallo: “Ci ha detto di fare il nostro gioco, attaccare e lo abbiamo fatto molto bene. Prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima”.

Infine: “Mi manca giocare, sto molto bene fisicamente e voglio tornare alla grande. Ho fame come ai primi tempi, ho fame di lavorare e di vincere. Ho solo 30 anni e voglio dare trofei a questi tifosi”.

