Pogba: “Ho l’obiettivo di tornare in Nazionale”

In un’intervista rilasciata a Free Foot, Paul Pogba ha espresso il sogno di riconquistare la maglia della Nazionale francese, che non indossa da 31 mesi, in una sfida vinta 5 a 0 contro il Sudafrica. Da gennaio il giocatore ancora di proprietà della Juve ricomincerà ad allenarsi, e dopo aver definito il suo futuro, potrà puntare (grazie alle prestazioni) alla chiamata di Deschamps.

“Il mio obiettivo principale è quello di tornare in grande forma, al mio miglior livello, è una cosa fattibile, ma che forse potrebbe richiedere del tempo. Poi ho il sogno di tornare nella Nazionale francese. Ma dobbiamo anche essere realistici, ci sono giocatori che meritano il loro posto e non voglio mancargli di rispetto. Sta a me tornare indietro e riconquistare quel posto che avevo. Questo è tutto”.

Foto: X Federazione francese