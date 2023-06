Pogba: “Grazie per il supporto nonostante la stagione difficile. Torneremo più forti nella prossima”

Sul proprio account Instagram, Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus, fa un bilancio di una stagione certamente complicata per lui a livello fisico e per il club bianconero a livello di risultati, chiuso con il settimo posto in campionato e òe difficoltà per il caso plusvalenze e stipendi.

Queste le parole del francese: “Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella cattiva sorte: torneremo più forti nella prossima stagione”.

