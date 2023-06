Pogba: “Gli infortuni avuti vengono tutti dalla mia testa. Ho preso 10 anni in 7 mesi”

Intervistato dal magazine francese Views, il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, ha così parlato dei suoi recenti infortuni: “Questa stagione è stata la più grande prova della mia vita – ha ammesso l’ex Manchester United -. Quando non stai bene nella testa, il corpo ti segue. E quindi tutti questi infortuni che mi sono capitati, penso che venga tutto dalla mia testa. Davvero, è stata la mia testa. E dopo, quando ho realizzato tutto questo, sono riuscito veramente a reagire, ho fatto un passo indietro e ho pensato a me stesso e al mio benessere. Avere la salute e giocare, questo è tutto quello che chiedo”.

E ancora: “Questi ultimi mesi mi hanno fatto crescere enormemente, mi hanno fatto capire tante cose della vita. Valgono come dieci anni. Ho preso dieci anni in sette mesi. Prove che mi hanno fatto crescere, maturare e imparare molto sulla vita, su quali sono le cose importanti. Mi ha davvero forgiato. La stagione più difficile? Sì. Già solo cambiare squadra. Tornare qui, alla Juventus. Gli infortuni. I problemi extra sportivi. Ah, sicuramente quella è stata la prova più grande. La più grande della mia vita. Dopo aver superato tutto questo, sarà la mia più grande vittoria. Ecco come la vedo io: quando passi questo, sei pronto a tutto”, ha concluso.

Foto: Twitter Juventus