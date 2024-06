Pogba: “E’ finita, tutto ciò che ho costruito nella mia carriera mi è stato tolto”

Il centrocampista Paul Pogba è stato per anni uno dei centrocampisti migliori in circolazione, attualmente però è stato squalificato per doping fino al 2027. Situazione piuttosto complessa come ammesso da lui stesso in una videointervista al social hietip.sports: “E’ finita, Paul Pogba non esiste più”. Inoltre il quotidiano The Guardian Nigeria pubblica altre parti dell’intervista, non ancora divulgate, attribuendo al centrocampista francese le seguenti parole:

“Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto”.

Foto: twitter Juventus