Pogba dopo l’Atletico: “Vedi il buono in ogni cosa”

Questo pomeriggio la Juventus è caduta sotto i colpi dell’Atletico Madrid. A termine dell’incontro, Paul Pogba, attraverso i propri social, ha voluto commentare il match perso: “Vedi il buono in ogni cosa”. Ricordiamo che il centrocampista francese non è sceso in campo a causa dell’infortunio al ginocchio accusato nella tournée americana.

Foto: Twitter Juventus