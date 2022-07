Pogba: “Dobbiamo crescere a livello europeo. Il sogno è vincere la Champions”

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione, il nuovo centrocampista della Juventus, Paul Pogba ha parlato anche degli obiettivi stagionali dei bianconeri: “Dobbiamo crescere rispetto agli ultimi due anni, soprattutto a livello europeo. Abbiamo tutti il sogno di vincere la Champions, non credo sia un obiettivo ma di certo è un nostro sogno. Il primo obiettivo è vincere lo scudetto dopo gli zero titoli dello scorso anno. La fame di vincere qui c’è, poi se ci sarà di vincere la coppa a livello europeo sarà un sogno per tutti“.

Foto: Instagram Pogba