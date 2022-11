Pogba: “Dio aveva altri piani per me. Sosterrò la Francia da lontano, ma con il cuore sarò lì”

Paul Pogba sarà uno degli assenti eccellenti al Mondiale che comincerà tra dieci giorni. Ma il centrocampista della Juventusha voluto augurare buona fortuna ai convocati di Didier Deschamps il Qatar: “Dio aveva un altro piano per me. Sosterrò la mia squadra, la mia Nazione, il mio Paese da lontano, ma il mio cuore sarà con la squadra! In bocca al lupo a tutti i giocatori selezionati”, ha scritto il francese su Twitter.

Foto: Twitter Equipe de France