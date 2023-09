Pogba: “Critiche? Voglio dimostrare che non sono debole”

Paul Pogba è stato intervistato da Al Jazeera, dove ha parlato della voglia di riscatto dopo l’ultima stagione negativa. Inoltre si è soffermato sulla vicenda delle estorsioni subite dagli amici e dal fratello: “Le critiche? Voglio fargli rimangiare le loro parole e dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai. La vicenda dell’estorsione? Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia, può creare una guerra. A volte, quand’ero da solo, pensavo ‘Non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi.’ A volte è dura”.

Foto: Pogba Twitter Juventus