Pogba, confermata la linea (e l’offerta) del 9 maggio. La Juve spera sia una scelta di cuore

Cinque giorni fa avevamo raccontato che la Juve avrebbe fatto un’offerta a Paul Pogba per quello che sarebbe un grande ritorno. Avevamo aggiunto che la Juve avrebbe raggiunto il tetto dei 7, anche 8 milioni a stagione più bonus, chiaramente non in linea con l’ingaggio attuale (circa 17 milioni). Il Polpo è in scadenza con il Manchester United, ha rifiutato fin qui il rinnovo perché avrebbe voglia di fare un’esperienza diversa. Il Paris Saint-Germain, che deve prendere decisioni importanti per il futuro, gli ha già preannunciato una proposta superiore, in doppia cifra. Ora si tratta di capire se Pogba, pur di tornare a Torino dove è stato benissimo, accetterà una proposta al ribasso rispetto a quella che gli prospetterebbero altrove. La Juve di sicuro sta lavorando in questo senso, potrebbe anche aumentare la base di 7-8 milioni ma evidentemente non di molto. E nei prossimi giorni, dopo aver preannunciato l’offerta già il 9 maggio, potremmo entrare nel vivo per capire se le parti riusciranno ad avvicinarsi all’accordo.

FOTO: Twitter Uefa