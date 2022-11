Pogba: “Come sto? Meglio, diciamo bene. E’ un sogno vincere questo premio”

Paul Pogba è salito sul palco del Golden Boy per premiare la sua agente, Rafaela Pimenta. “Per me era un sogno vincere questo premio, io voglio continuare a vincere. Come sto? Meglio, diciamo bene. Rafaela Pimenta è la mia seconda mamma, mi ha aiutato tantissimo per la mia carriera. Mi ha fatto capire tantissime cose non solo nel mondo del calcio. È una persona importantissima per me e per la mia famiglia”.

Foto: twitter Juve