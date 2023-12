Pogba, chiesto il rinvio del processo sportivo per doping

I legali di Paul Pogba, centrocampista della Juventus sospeso in via cautelare per doping lo scorso 11 settembre, hanno fato sapere che vorrebbero affrontare il processo sportivo non prima del prossimo 15 febbraio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il presidente dell’antidoping si è riservato di decidere, in quanto la data precedentemente pattuita era il 18 gennaio.

I legali del francese proveranno a far valere la buona fede del loro assistito, puntando a una consistente riduzione della squalifica (al momento sono stati chiesti 4 anni).

Qualora la pena venisse confermata, allora Pogba potrebbe rescindere il proprio contratto con la Juventus.

Foto: Instagram Pogba