Pogba: “Avevo altre offerte, ma ha scelto il mio cuore. Juventus destinazione giusta”

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione, il neo centrocampista della Juventus, Paul Pogba ha parlato anche di com’è nata la trattativa per il suo ritorno in bianconero: “Non so il giorno preciso ma parlavo con Allegri. Avevo altre offerte ma la Juventus era nel mio cuore e ho pensato che fosse la destinazione giusta. Da lì non sono più tornato indietro. Ha scelto il mio cuore. Qui stavo bene prima e anche adesso sto bene. Non vedo l’ora di iniziare e di aiutare la squadra. Spero di fare sempre meglio“.

Foto: Twitter Juventus