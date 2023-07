Pogba: “Aspettateci, torneremo con più rabbia di prima”

Paul Pogba vuole mettersi alle spalle l’ultimo anno costellato dai tanti infortuni che gli hanno impedito prendere parte al Mondiale in Qatar e non essere a disposizione – di fatto – della Juventus. Nonostante non sia tra gli arruolabili per le amichevoli, Paul Pogba è partito con la squadra per la tournée negli Stati Uniti. Nel corso di una sessione di autografi, il centrocampista francese ha mandato un messaggio forte e chiaro: “Aspettateci, torneremo con più rabbia di prima”, ha assicurato.

Foto: Twitter Juventus