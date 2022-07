Pogba al J Medical, c’è anche Chiesa

Paul Pogba sta svolgendo in questi minuti le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà, dopo sette anni, nuovamente al club bianconero. Questa mattina oltre al francese però al JMedical si è presentato anche Federico Chiesa. L’azzurro fermo ai box da tempo per l’infortunio al ginocchio, si è sottoposto a delle visite per controllare il recupero dall’infortunio. Ormai anche per l’ex viola è pronto il ritorno in campo.

Foto: Twitter Juventus