Podolski: “Inter? Se potessi tornare indietro, rifiuterei la proposta. Trasferirsi in prestito durante il mercato invernale non è una buona idea”

Lukas Podolski ex attaccante dell’Inter, oggi imprenditore e a capo di una delle principali catene mondiali di kebab, e ha concesso un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole a sorpresa sulla sua esperienza in nerazzurro nel corso 2014/15, annata in cui arrivò in prestito nel corso della finestra di mercato di gennaio: “Tornassi indietro, non accetterei la proposta dei nerazzurri. Nulla da togliere al club, ma ho capito che trasferirsi in prestito durante il mercato invernale non è una buona idea. Spesso un calciatore impiega un paio di mesi per abituarsi alla città, ai tifosi e allo stile di gioco. Se arrivi a campionato in corso, non è semplice e, se le cose vanno male, i primi a farne le spese sono i giocatori in prestito, destinati in ogni caso a salutare a fine stagione. Non fu un anno fortunato, ma ho imparato la lezione.”

Foto: Twitter Lukas Podolski