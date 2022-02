Pochettino: “Zidane mio successore? Dovete chiedere al direttore, io ho un contratto”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato a Cadena SER, analizzando anche le domande relative al possibile approdo di Zinedine Zidane proprio sulla panchina del PSG.

Queste le sue parole: “Non lo so, non spetta a me dirlo. Zidane è un grande allenatore, lo ha già dimostrato al Real. Quindi può farlo ovunque. Dovreste chiedere al mio direttore sportivo, al mio presidente. Quando Zidane allenava il Real c’erano tante voci sul suo successore. E quando assumi la carica di allenatore del PSG prendi quello che ne consegue in termini di indiscrezioni. A volte il nostro destino non è nelle nostre mani. Dobbiamo fare del nostro meglio per il club in cui lavoriamo. Io sono totalmente concentrato sul PSG”.