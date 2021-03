Pochettino: “Vogliamo che Mbappé resti. Neymar? Può farcela a recuperare per il Barcellona”

Mauricio Pochettino tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coupe de France contro il Brest.

Queste le sue parole: “È un evento importante, che coinvolge tutti i club del Paese. Tutti amano partecipare. Anche il formato è speciale, con le partite a eliminazione diretta che vengono viste ogni volta come una finale”.

Chi giocherà in porta domani?

“Decideremo domani, come per il resto degli undici titolari”

Neymar sarà ancora assente . Pensi che sarà pronto per il Barcellona?

“Sta guarendo e nei prossimi giorni sapremo se potrà essere con noi la prossima settimana”.

Stai già pensando alla partita contro il Barcellona?

“Pensiamo solo alla partita della Coupe de France di domani. Questo è il modo migliore per preparare quella contro il Barcellona. Sappiamo che sarà un incontro difficile, il Brest non ci renderà le cose facili”.

Hai dubbi sulla situazione dei giocatori sudamericani in relazione alla pausa internazionale?

“È un argomento difficile da affrontare al momento. Quel che è certo è che è complicato, perché riguarda le Federazioni e i governi di ogni paese. Anche la FIFA è preoccupata. È difficile trovare un equilibrio tra gli interessi di tutti. Tutti stanno lavorando per trovare la soluzione migliore e più giusta. Dobbiamo proteggere i giocatori e lo staff, che sono in contatto continuo con loro. In ogni caso, il club è a disposizione delle autorità per trovare una soluzione”.

Kylian Mbappé vuole restare a Parigi?

“Tra di noi si è creato un rapporto molto naturale, è una persona che apprezzo. Si tratta di una decisione che riguarda due parti: il giocatore e il club. Il club vuole che rimanga e anche io. Dal mio punto di vista è un giocatore molto importante per la squadra. Ci auguriamo che possa restare al PSG per diversi anni”.

Foto: Sito PSG