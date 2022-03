Pochettino: “Vergognoso, era fallo su Donnarumma”

È molto arrabbiato Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, al termine della partita contro il Real Madrid. Intervistato da RMC Sport, ha commentato l’eliminazione partendo dal gol dell’1-1: “Quando subisci un gol come abbiamo fatto noi, la partita cambia, e anche lo stato d’animo allo stadio. È incredibile che il fallo su Donnarumma non sia stato rivisto sul video. È un fallo molto evidente di Benzema secondo me. Tutti gli angoli di campo mostrano che c’è un fallo. Non capisco perché non ci fosse il VAR in quel momento”.

Dello stesso tenore le parole rilasciate a Canal +: “La partita è cambiata dopo il primo gol subito e difficile da accettare. Abbiamo dominato i primi sessanta minuti. Abbiamo commesso degli errori dopo, ma è molto difficile gestire una squadra dopo un evento del genere. La Champions era l’obiettivo del PSG, sarà difficile rialzarci. Perdiamo contro uno dei migliori club al mondo, ma ora si fa dura“.

Foto: Twitter PSG