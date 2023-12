Pochettino: “Un titolo con il Chelsea sarebbe tutto per i tifosi”

Alla vigilia del match contro il Newcastle, il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa:

“Significa molto per la gente più che per noi. Alzare un trofeo è importante, significa dare il massimo per il club e per i tifosi. Quando sei al Chelsea devi vincere un titolo, è nella nostra mente e nei nostri obiettivi.

Dobbiamo essere aggressivi e lottare su ogni pallone, dobbiamo comportarci come nell’ultima partita e migliorare nel modo in cui giochiamo”.

Foto: Twitter Chelsea