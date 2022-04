Pochettino: “Triste per Verratti e Donnarumma. Il nostro obiettivo è vincere la Ligue1”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lorient, il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato della mancata qualificazione al Mondiale degli azzurri Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma: “Penso sia difficile riprendere dopo la pausa, molti giocatori hanno giocato partite decisive. Sono triste per Marco e Gigio, ma tutti hanno giocato partite difficili, alcuni sono stanchi, ma saremo pronti per questa partita contro il Lorient, prenderemo i tre punti. Questa sfida è importante per noi, la Ligue 1 è il nostro obiettivo. Giocare contro il Lorient è sempre difficile, ma siamo noi stessi l’avversario”.

Pochettino torna sulla sconfitta nell’ultima giornata contro il Monaco: “Forse anche perché alcuni pensavano già alle partite in Nazionale che sarebbero state decisive. Non è una scusa, perché non siamo stati bravi. In questi giorni avevamo pochi giocatori e abbiamo concentrato i nostri sforzi sull’aspetto fisico”.

Foto: Twitter PSG