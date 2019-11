Pochettino: “Tottenham, ho dato il mio meglio. Ma le nostre strade si incroceranno di nuovo”

Mauricio Pochettino saluta il Tottenham. A distanza di qualche giorno dal suo esonero, il tecnico argentino ha scritto una lunga lettera agli Spurs: “Vorrei ringraziare Joe Lewis e Daniel Levy per avermi dato l’opportunità di far parte della storia del Tottenham. Voglio ringraziare anche tutti quelli che ho incontrato al Tottenham, tutto lo staff del club e i giocatori per i cinque anni e mezzo. Infine, vorrei fare una menzione speciale per i tifosi che rendono questo club così grande con il loro fantastico supporto. Ho dato il mio meglio per raggiungere gli obiettivi che mi erano stati richiesti. Ci sono state dure sfide ed eccitanti successi. I migliori auguri per il futuro, sono sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo”.

Foto: Mundo Deportivo