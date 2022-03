Pochettino torna sull’eliminazione dalla Champions: “Non dormo la notte”

L’eliminazione dalla Champions League ha lasciato un clima pesante in casa PSG, che all’intervallo della gara di ritorno sembrava con più di un piede ai quarti di finale. Prima le polemiche per il comportamento di Al-Khelaifi nei confronti dell’arbitro, poi la presa d’atto del fallimento del progetto con Leonardo ai saluti. Neanche Pochettino, però, se la passa benissimo: l’argentino rimane a rischio dopo i risultati deludenti in stagione. Oggi, intanto, ha parlato in conferenza stampa: “Siamo tutti delusi. Io, i giocatori, tutti quelli che fanno parte di questo club. E’ una grande delusione. Ma abbiamo a responsabilità di finire bene la stagione. La delusione dei tifosi è la stessa della squadra, ora bisogna ritrovare le motivazioni giuste per vincere la Ligue 1. Deve essere questa la motivazione per andare avanti. La sconfitta col Real Madrid non mi fa dormire la notte, provoca tanta rabbia, un malessere. Vivo male. Ma questo non significa che non sono forte, bisogna andare avanti“.