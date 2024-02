Pochettino: “Thiago Silva? Oggi è venuto a parlarmi, ci siamo chiariti”

Mauricio Pochettino ha chiuso la questione scoppiata all’interno del Chelsea dopo le parole pubblicate su X dalla moglie di Thiago Silva. L’allenatore argentino ne ha parlato in conferenza stampa spegnendo il caso: “Thiago oggi è venuto a parlare con me, non dirò di cosa abbiamo parlato, ma la cosa più importante è che ci siamo chiariti e lui è venuto a parlare da me. Con lui le cose vanno bene, si è sempre visto da quando sono qui”.

foto: instagram Chelsea