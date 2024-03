Pochettino: “Thiago Silva e Cucurella da valutare. Fofana difficilmente rientrerà prima del termine della stagione”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brentford, il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha fatto il punto della situazione sulla condizione della rosa: “Dobbiamo valutare Thiago Silva e Cucurella. Dobbiamo ancora decidere, ma forse è possibile che domani entrambi siano pronti per essere inseriti in rosa. Ci saranno buone notizie se saranno disponibili per far parte della squadra”.

Poi ha proseguito: “Sfortunatamente penso che sia difficile vedere Fofana giocare in questa stagione, ma non si sa mai. Nkunku? Ha avuto un problema al tendine del ginocchio e ora vedremo se tra qualche settimana potrà essere di nuovo disponibile, è in recupero da domenica. È un po’ sfortunato. Subire nuovamente qualcosa di brutto a causa di un altro infortunio è dura per un giocatore che non ha giocato molto durante la stagione e che veniva da un altro paese con qualche problema”.

Foto: Facebook Chelsea