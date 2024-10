Pochettino sull’esclusione di McKennie: “È arrivato in ritiro con qualche situazione scomoda”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale USA, Mauricio Pochettino, ha così parlato di Weston McKennie, escluso dalla gara contro Panama: “Vogliamo proteggerlo”, ha esordito Pochettino. “È arrivato un po’ così, con qualche problema…non grande, ma qualche situazione scomoda, e non volevamo correre rischi. Per questo si è allenato dopo la partita. Se ritiene di essere al 100% e senza rischi, potrebbe iniziare la partita contro il Messico, oppure iniziare la partita in panchina e magari giocare un po’. Ma credo che non volessimo correre rischi”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo bisogno di lui al 100% nel suo club. E naturalmente la prossima volta, martedì o nel prossimo ritiro, dovrà essere al 100% per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che vogliamo”.

Foto: Instagram McKennie