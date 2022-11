Pochettino sull’assenza dell’Italia al Mondiale: “Prima del match contro la Macedonia Verratti e Donnarumma erano terrorizzati”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mauricio Pochettino ha speso qualche parola sulla clamorosa assenza dell’Italia dal mondiale in Qatar. Le parole del mister argentino fanno molto riflettere sulla poca tranquillità dei calciatori Azzurri prima del match fatidico contro la Macedonia: “Verratti e Donnarumma erano terrorizzati di giocare il match con la Macedonia, avvertivano la grande pressione che si respirava in Italia e in nazionale”. L’ex allenatore del Paris Saint Germain, inoltre, ha difesol’assenza dell’Italia criticando il sistema di qualificazione che permette alle nazionali di accedere al mondiale: “Il sistema di qualificazione attuale è assurdo, va assolutamente rivisto”. Sebbene le parole di Pochettino siano veritiere, la delusione di non partecipare a questo mondiale rimarrà indelebile, nonostante vi siano molte cose da cambiare a partire dal sistema di qualificazione, come giustamente afferma Pochettino.

Foto: Twitter Paris Saint Germain