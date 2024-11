Pochettino su Pulisic: “Uno dei nostri migliori giocatori. È in un grande club come il Milan”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Giamaica, il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino ha parlato di Christian Pulisic, giocatore fondamentale per la Nazionale a stelle e strisce e autore di un ottimo avvio di stagione col Milan.

“Vedo che è uno dei nostri migliori giocatori. Penso che stia giocando in un grande club come il Milan, che sia importante un’importante aggiunta per noi, ma anche per lui, per aggiungere tutta la sua esperienza e qualità. Sì, naturalmente è ancora molto molto giovane, ma già ha l’esperienza di competere con gli Stati Uniti, con la nostra Nazionale. Quello che ci aspettiamo da lui è che faccia grandi performance, che crei la dinamica per lui, di sentirsi a suo agio sul campo. Può segnare gol ed essere quel giocatore che ci aspettiamo possa essere”.

Foto: Instagram Pochettino