Pochettino su Messi: “Alcune situazioni non gli hanno permesso di sentirsi a casa come al Barcellona”

Raggiunto dai microfoni di Europa1, Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha ulteriormente dissertato su Lionel Messi: “È normale che abbia avuto bisogno di un periodo di ambientamento. Alcune situazioni non gli hanno permesso di sentirsi a casa come al Barcellona, dove ha giocato per 20 anni“.

Foto: Twitter PSG