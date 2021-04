Pochettino su Mbappé: “Stiamo lavorando per tenerlo a lungo con noi”

Intervenuto in conferenza stampa, Mauricio Pochettino ha parlato della situazione del Psg e ha risposto alle domande su Kylian Mbappé: “È una domanda per Kylian e non per me. Abbiamo perso una partita ma c’è ancora il ritorno e in Champions possono succedere cose strane. Siamo ancora in corsa e manca ancora un mese di competizione. Ha ancora un anno di contratto. L’ho detto prima, ma io e il club stiamo facendo del nostro meglio per tenerlo per molti anni. Il club ci sta lavorando e Kylian Mbappé è contento di noi. Abbiamo ancora un mese di competizione per raggiungere gli obiettivi prefissati e siamo ancora in corsa”.

Foto: Twitter Psg