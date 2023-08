Pochettino su Kepa: “È accaduto tutto velocemente. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore”

Sarà Kepa Arrizabalaga il sostituto dell’infortunato Thibaut Courtois al Real Madrid. Il portiere belga ha rimediato la lacerazione del legamento crociato e sarà costretto a restare lontano dai campi di gioco per un bel po’, al suo posto i Blancos preleveranno l’ex Athletic di Bilbao in prestito. La notizia è stata confermata anche da Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, prima del match contro il Liverpool in cui ha escluso il giocatore dalla formazione: “Con Kepa è accaduto qualcosa in maniera molto rapida. Gli abbiamo dato il permesso di valutare altre situazione e vedremo cosa accadrà nelle prossime 24-48 ore”.

Foto: Instagram Kepa