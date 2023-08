Pochettino su Cucurella: “Tutti i calciatori ad oggi in rosa fanno parte dei nostri programmi. Anche chi fin qui non ha giocato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha così parlato di Marc Cucurella: “Non posso parlare di tutte le voci, ma Cucurella domani può giocare, la società non mi ha comunicato nulla su di lui. Tutti i giocatori che fanno parte della nostra rosa, oggi, fanno parte anche dei nostri programmi. Anche chi fin qui non ha giocato”.

Foto: Instagram Cucurella