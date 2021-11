Pochettino: “Spero di riavere a disposizione Messi il prima possibile”

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha parlato di Messi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lipsia. La Pulga ha un problema al tendine del ginocchio sinistro e dolore al ginocchio a seguito di una contusione: “Speriamo si riprenda e che torni il prima possibile in squadra. Non posso dire di più”.

Sulla partita di Lipsia: “Abbiamo il dovere di vincere, dobbiamo cercare di fare risultato e un buon gioco”.