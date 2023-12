Pochettino: “Sono deluso, lo ammetto. A gennaio ci faremo trovare pronti”

L’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK soffermandosi sulla situazione di classifica, dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Wolverhampton: “Avremmo voluto essere in un’altra posizione a questo punto della stagione, non posso dire il contrario. Devo essere onesto e ammettere di essere eluso. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma le circostanze non sono andate a nostro favore. Gli infortuni hanno avuto un peso, ma non ho dubbi sul fatto che più avanti saremo nella posizione che ci spetta e che ci meritiamo”.

Il tecnico argentino ha poi risposto ad alcune domande riguardanti l’attività del Chelsea nel mercato di riparazione: “L’idea è sempre quella di portare in rosa giovani talenti ed in tal senso abbiamo diversi tipi di obiettivi. Se ci sarà bisogno di aggiungere qualcosa lo faremo dopo averne parlato. Io ed il direttore sportivo parliamo sempre, se ci sarà bisogno di fare qualcosa ci faremo trovare pronti”.

Foto: Twitter Chelsea