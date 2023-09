Pochettino: “Siamo stati sfortunati. Oggi bisogna accettare la realtà”

Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro l’Aston Villa, il Chelsea occupa al momento il quattordicesimo posto in classifica, con Pochettino che al momento non riesce a ribaltare un avvio stagionale più che deficitario. Queste le sue parole dopo la gara:

“Nel primo tempo penso che meritassimo qualcosa in più. Avevamo il controllo della partita. Poi nella ripresa siamo partiti meglio ma poi con il cartellino rosso la partita è cambiata. Per 60 minuti in 11 contro 11 e poi il resto in 10 uomini, sono due partite diverse. Siamo stati sfortunati. In questa situazione bisogna accettare la realtà. È stato bello rivedere Broja dopo nove o dieci mesi. Penso anche perché ci dà la possibilità di avere diverse opzioni, positive per la squadra. Ma ha bisogno anche di crescere dal punto di vista della fiducia“.

Foto: Facebook Chelsea