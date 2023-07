Pochettino si presenta: “Negli ultimi 15 anni il Chelsea è stata la squadra più forte d’Inghilterra. Sono felice di iniziare questa esperienza”

Mauricio Pochettino si è presentato al Chelsea parlando per la prima volta alla stampa da allenatore dei Blues. Ecco le sue parole: “Siamo così felici che oggi possiamo iniziare qui a Cobham nel campo di allenamento e incontrare le persone e lo staff. È emozionante per noi e quello che vogliamo è riportare la felicità in questa grande squadra di calcio. Lavoreremo sodo, giocheremo in modo che i tifosi possano godersi il calcio e la storia del Chelsea è vincere, ma è importante anche nel modo in cui costruiremo quelle vittorie. Negli ultimi 10, 12, 15 anni, il Chelsea è stata la squadra più forte d’Inghilterra. Conosco molto bene la Premier League e cosa significa la cultura del Chelsea. Penso che i nostri fan siano entusiasti di essere di nuovo sulla strada per provare a vincere”.

Foto: pochettino twitter uff tottenham